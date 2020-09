Hermosillo sobre Cabecita Rodríguez: 'Desde que salí de Cruz Azul, es el mejor delantero'

Cruz Azul sigue ilusionando a su afición con resultados positivos que lo mantienen entre los mejores cuatro equipos del torneo, y porque además han encontrado en el uruguayo Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez a un jugador clave que define partidos en favor de La Máquina con sus anotaciones.

En charla con RÉCORD, Carlos Hermosillo, máximo artillero en la historia celeste, expresó lo fundamental que es el ‘Cabecita’ para Cruz Azul, al grado de señalar que es el mejor delantero que ha tenido La Máquina desde que él salió del conjunto de La Noria.

"Hasta el momento sí (es el mejor desde él), es un jugador rentable", comentó Hermosillo, actual talento de Telemundo. "A mí me gusta mucho lo que está haciendo el 'Cabecita', creo que es importante tener un goleador, pero también es importante todo lo que se genera alrededor de ese goleador.

“No creo que suceda como con Tito Villa que fue campeón de goleo y lo vendieron. Ojalá que no suceda esto con Jonathan, porque es bien difícil encontrar jugadores hoy en día que te definan partidos y más cuando has logrado una pareja importante como ‘Cabeza’ con Giménez”, expresó.

Hermosillo comentó que le gustaría que ‘Cabecita’ termine como campeón de goleo, aunque prefiere que mantenga su nivel en Liguilla. "Ojalá así sea, siempre he pensado que es importante tener un título de goleo, es un logro personal, pero es más padre llegar sólido para enfrentar la Liguilla, el torneo más importante y que a Cruz Azul le ha costado trabajo", opinó.

APRUEBA LABOR DE SIBOLDI EN EL TIMÓN

Además, el histórico ‘27’ de Cruz Azul aseguró que el trabajo de Robert Dante Siboldi al frente de La Máquina ha sido adecuado, pero no se aventuró a un pronóstico por el campeonato.

“A mí me gusta mucho lo que ha hecho Siboldi, me gusta el trabajo de él, también el funcionamiento del equipo, pero yo no me aventaría a las cosas con Cruz Azul.

“Yo quiero que sea campeón Cruz Azul, los aficionados queremos que sea campeón, lo deseamos, lo anhelamos, y más aplaudimos que ellos (jugadores) pese a todo lo que pueda pasar, están demostrando profesionalismo y su entrega dentro de la cancha”, finiquitó el exartillero cementero.

