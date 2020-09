Hermosillo: 'Caraglio y Cauteruccio no dejaban que Cabecita se mostrará'

Carlos Hermosillo, referente histórico de la Máquina, reconoció el trabajo goleador de Jonathan Rodríguez, considerando clave el hecho de que ya no aparezcan tanto Milton Caraglio (por lesión) como Martín Cauteruccio (se fue del equipo), quienes no permitían que el uruguayo mostrara su mejor futbol.

"Cruz Azul tiene un jugador muy importante adelante al frente, Cabecita Rodríguez. Pareciera que Caraglio o Cauteruccio tuvieron muchas oportunidades al frente, y no le dejaban desarrollar lo que él (Cabecita) sabía hacer. Lo que ha hecho Siboldi es una gran mancuerna, ojalá la mantenga con Santiago Giménez y cuando se recupere Caraglio, Siboldi no cometa el error de ponerlo de titular.”, dijo el exdelantero en entrevista para W Deportes.

Así mismo, Hermosillo elogió la capacidad goleadora de Cruz Azul, la cual lo tiene como la segunda mejor ofensiva del torneo con 20 tantos en 11 enfrentamientos.

“Tenía mucho que no veía a un equipo que tuviera gol, más que no fuera ganador. Habíamos victo a un Cruz Azul que jugaba bien, generaba gol y no las metía, y hoy el equipo también cuenta con suerte; el equipo ha jugado mal y ha ganado porque tiene tiene gol", apuntó el exdelantero.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CRUZ AZUL: CON HEGEMONÍA COMO LOCAL SOBRE AMÉRICA DESDE EL REGRESO AL AZTECA