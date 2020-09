Chivas: Gudiño confesó que ahora agradece que el club le haya negado su salida

Raúl Gudiño pidió en junio del presente año salir de las Chivas, inclusive llegó a tener ofertas de la MLS, Europa y otros equipos de la Liga MX; sin embargo, se quedó en Chivas y hoy está agradecido por esa decisión.

“Esta institución me ha apoyado demasiado, y al final de cuentas, como le voy a regresar todo eso al equipo es dando buenas actuaciones y dejarlo todo en la cancha, eso es lo principal”, expresó TUDN.

Tras regresar a la titularidad por los constantes errores de Toño Rodríguez, el tapatío de 24 años de edad comentó por qué en el mercado de verano no aceptó las ofertas de otros equipos.

“Si bien no se dio la salida por circunstancias fuera de mi, había muchas veces que no me favorecían a mi o a la directiva, pero creo que se tomó la decisión correcta y pelearé para ganarme un puesto”, finalizó.

