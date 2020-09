Salcido sobre polémica de Oribe Peralta: 'Todos los jugadores lo hacen en el túnel'

La afición de Chivas explotó en contra de Oribe Peralta después de que el delantero fuera captado en televisión riendo con excompañeros suyos del América instantes después de haber perdido el Clásico Nacional.

Sin embargo, Carlos Salcido, antiguo compañero de Oribe en Selección Nacional, trató de quitar un poco de presión del delantero, justificando que es una acción que suele suceder fuera de la luz pública.

"Sé que Oribe es profesional y dedicado, que quizá no está viviendo el mejor momento... Yo creo que se dieron cuenta que no había gente en el estadio y se les hizo fácil estar así; no tomaron en cuenta que había cámaras, pero cuando no hay gente, pierdes la noción de. Pero con gente, todos los futbolistas lo hacemos en un túnel", expuso el exzaguero rojiblanco en entrevista con TUDN.

Incluso, después de ser señalado por la afición rojiblanca, Peralta se defendió mediante un texto en las redes sociales.

"El futbol es un deporte de caballeros. Todo caballero sabe que el duelo deportivo termina cuando silba el árbitro y no debe traspasar esa frontera. Al igual que la afición, desearía que el resultado fuera diferente, sin embargo, la mejor manera de sobreponerse y de que el equipo esté preparado para los retos por delante, es aceptar la realidad del resultado", redactó el atacante.

