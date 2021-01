Hugo Sánchez: 'Cruz Azul estaba cerca, pero al final ofrecieron solo el 50% de lo pactado'

El dinero fue el factor que evitó la llegada de Hugo Sánchez a la dirección técnica de Cruz Azul. Incluso, fue el mismo exjugador quien explicó porqué no se cerró cuando su llegada era prácticamente un hecho y hasta documentos habían.

"Estuvo muy cerca, sólo faltó la firma del contrato. Yo hablé con Jaime Ordiales quien hizo favor de contar conmigo, estuvimos hablando de todo el tema, de planeación de los entrenamientos que empezarían este lunes, hablamos de jugadores que podían salir, de contrataciones.

"Estaba todo adelantado, lo económico estaba en un documento donde estaban establecidas todas las situaciones económicas para el cuerpo técnico incluyendo a Óscar Pérez, estuve de acuerdo, sólo estuve a la espera de los boletos de avión y el día 31 me dice Jaime que se fue todo para atrás porque el presupuesto que había para el cuerpo técnico no daba para llegar a la costo y si aceptábamos el 50 por ciento podíamos seguir; yo no pedí cantidades, ellos las pusieron, las vi y acepté", dijo a ESPN.

Incluso, el Pentapichichi dijo que no le molestó lo ocurrido con La Máquina a pesar de que ya estaba todo definido para que él llegara.

"Eso es lo que yo puedo pensar porque todo lo demás estaba hablado con Jaime en cuanto a lo deportivo. Era un reto muy bonito, la aventura de Cruz Azul me llamó la atención y ser campeones era la idea.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CRUZ AZUL: UNAI BILBAO NO SALDRÁ DEL NECAXA PARA JUGAR EN LA MÁQUINA

"No estoy molesto, desilusionado un poco porque todo se estaba hablando con cierta contundencia y a Jaime Ordiales le agradezco la confianza, estaba muy adelantada la conversación a sabiendas de que ya era un hecho, pero la noche anterior te dicen que el 50 por ciento menos sino no hay nada, y fue una sacudida. Sino hubiera existido ese documento hubiéramos podido llegar a un acuerdo, así no se podía aceptar por dignidad", señaló Hugo, quien aclaró que nunca trató de imponer nada como se rumoró.

"Fueron mentiras. He escuchado de amigos y familia que me mandaban cosas de que yo estaba queriendo imponer haya jugadores y todo es mentira. Yo soy serio y no me presto a otras cosas".