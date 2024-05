Iván Alonso no se arrepiente del pleito con Miguel Herrera: "Me gustaría encontrármelo"

El nuevo proyecto de Cruz Azul inició con muchas dudas: la polémica salida de Iván Alonso de Pachuca; el pleito de Juan Escobar con Martín Anselmi; y una derrota ante Tuzos en su primer encuentro del Clausura 2024. En ese contexto, en la Jornada 4, cuando la Máquina recibió a Xolos de Tijuana, aunque los locales se llevaron la victoria, lo que acaparó portadas fue el pleito entre el director deportivo de los cementeros y el técnico de los fronterizos, Miguel Herrera.

"Me arrepiento del dónde, no de lo que hice porque en sí yo no hice nada", declaró Alonso poco más de tres meses después del incidente. En entrevista con Javier Alarcón para Futbol Picante, el directivo uruguayo reiteró que él solo confrontó al estratega para pedirle que se hiciera responsable de las declaraciones que hizo previo al juego.

"Si no, andamos impunes por la vida, diciendo cualquier cosa de cualquiera", y afirmó que le encantaría coincidir nuevamente con Herrera, pero para hablar con calma. "Me gustaría encontrarme con Miguel, café por medio, poder charlar. Es un tipo de una personalidad tremenda, me encantaría conocerlo, porque no lo conozco. Por eso nunca lo juzgué".

"Me gustaría encontrarme con Miguel" "Es un aprendizaje" ¿Se arrepiente Iván Alonso de la pelea con el 'Piojo' Herrera? pic.twitter.com/zhuMI8SSVc — Futbol Picante (@futpicante) May 8, 2024

"No me arrepiento de lo que hice, sí del dónde lo hice y fruto del dónde lo hice fue el castigo que tuve", y añadió que con Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, platicaron de lo ocurrido y lo tomaron como un aprendizaje. Pero enfatizó que mientras sea director deportivo de Cruz Azul, no va a permitir que nadie haga acusaciones injustas de su persona o de sus trabajadores.

"No se puede andar por ahí diciendo cualquier cosa de cualquiera. Y mientras sea director deportivo del club no lo voy a permitir; posiblemente el proceder mío sea otro pero no lo voy a permitir. Voy a respaldar a mi entrenador a su equipo de trabajo, a mis jugadores a mi afición, a los ejecutivos", finalizó.

