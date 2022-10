Iván Morales sobre su futuro en Cruz Azul: 'Tengo 3 años de contrato'

A pesar de sólo haber disputado 194 minutos en 8 partidos, dos de ellos como titular, con Cruz Azul en el Apertura 2022, Iván Morales expresó su deseo de continuar con el conjunto celeste ante los rumores de una posible salida con destino a Colo Colo.

"Lógicamente me hubiese gustado jugar mucho más, pero tengo 3 años de contrato con Cruz Azul y quiero pelear mi opción en el equipo", dijo Morales en entrevista para DirectTV Chile.

"Colo Colo es el club donde he vivido los momentos más felices. Obvio que me hubiese gustado estar, vi con alegría y sana envidia los videos de las celebraciones con mis amigos. Pero hoy estoy muy contento en Cruz Azul que es un grande de México", agregó.

Además, el atacante chileno negó que la discusión que sostuvo con Jesús Corona, tras un partido en el Estadio Azteca ante León, haya influido para su falta de minutos en la cancha.

"Mi discusión con el capitán no influyó en mi participación en Cruz Azul. Fue sólo un problema en la cancha, que luego se conversó y listo. No aguanto que me pasen a llevar a mí o a un compañero. Nadie me dijo que no jugaría por culpa de ese tema", sentenció Morales.

