Jaiber Jiménez: ‘Después de lo que pasó con América todos los partidos son clave’

Los jugadores de Cruz Azul poco a poco se levantan de la mala racha que atraviesan en la presente campaña y sobre todo del golpe anímico que les dejó la goleada de 7-0 a manos del América en la pasada edición del Clásico Joven.

"Estábamos un poco mal con el estado anímico, se vivieron días difíciles pero lo importante fue que ya se cambió el chip para poder regresar a lo que somos, un equipo peleando en los primeros lugares y dando lo mejor", comentó el zaguero.

Ante dicho resultado, Jaiber Jiménez reconoció que fue un gran tropiezo y eso les hace pensar que están en deuda con su afición. Sin embargo, el haber sacado los tres puntos ante Querétaro les permitió recuperar la confianza y saber que están para pelear dentro de los primeros lugares de la clasificación.

"No es que nosotros queramos perder, al contrario, damos lo mejor de nosotros en todos los aspectos. Hubo un tropiezo grande, sobre todo con el América, y eso hace pensar que estamos en deuda con la afición, pero siempre daremos todo. Hemos dicho que después de lo que pasó contra el América de aquí en adelante todos los partidos son finales clave, y no podemos distraernos de nada, no podemos perder el enfoque", agregó.

Finalmente, Jaiber Jiménez habló sobre su visita a los Bravos de Juárez, su rival en turno en el marco de la Jornada 12, un encuentro clave para La Máquina, ya que en dado caso de conseguir la victoria estaría con posibilidades de meterse al Repechaje.

"Será un partido bueno y fuerte. Nos estamos preparando para hacerlo de la mejor manera. El enfoque que tengamos es lo que nos va a hacer salir adelante, son finales en dónde nos estamos jugando todo", concluyó.

