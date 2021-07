Jesús Corona: 'Queremos imponer una hegemonía de títulos, ese es el objetivo'

El haber conseguido la anhelada novena es apenas el comienzo de un proyecto ambicioso en Cruz Azul, así lo consideró José de Jesús Corona, quien reveló que al interior del plantel cruzazulino se habla de imponer una hegemonía de títulos como la que el club logró en la década de los 70.

“Eso nos queda claro, que tenemos que aprovechar la materia prima, el plantel que se tiene. Agradecer a la directiva el esfuerzo que hace por mantener la base que consiguió la Novena, eso es parte fundamental. Claro que sí, estamos pensando en eso, ese es el objetivo, sabemos la fórmula, continuar con lo que se hizo la temporada pasada”, dijo en charla exclusiva con RÉCORD.

Aunque el recuerdo de la noche del 30 junio sigue latente, el capitán de La Máquina sabe que no pueden vivir del pasado y es tiempo de pensar en el Apertura 2021, sin embargo, aseguró que esa sensación que sintió el equipo al coronarse en el Estadio Azteca será una nueva motivación que esperan repetir en diciembre.

“Ahora vienen nuevos retos, nuevos objetivos y tenemos que trabajar para cumplirlos, pero la fórmula cada uno ya la sabe, lo que se hizo ya es historia, una muy bonita, pero queremos ser gente que quiere seguir ayudando para obtener más títulos y tratar de seguir viviendo momentos bonitos como los que vivimos hace un mes”, explicó.

En general el semestre de Cruz Azul fue impecable, pero parte de ello se debió al nivel futbolístico y la jerarquía que demostró Jesús Corona, quien lamentó no haber estado en el radar de Gerardo Martino ni de Jaime Lozano para vestir la camiseta nacional, pero se lo toma con calma y espera tener una nueva oportunidad como seleccionado.

“Por ese lado yo estoy tranquilo, me hubiera gustado participar de alguna de las selecciones, no se me tomó en cuenta, pero sé que mi trabajo durante toda la temporada mantuvo una regularidad y de esa manera se va ganando uno las oportunidades en Selección. En este caso no sucedió y ni hablar, hay que respetar las decisiones del técnico. Si en algún momento llegará a necesitar de mis servicios siempre estaré preparado”, apuntó.

