Jesús Dueñas acusa a Cruz Azul de romper su contrato de forma unilateral

Jesús Dueñas dejó de ser jugador de Cruz Azul. El elemento de 34 años comunicó a través de sus plataformas digitales la situación legal con la institución celeste.

“El día de ayer sostuve una reunión con el representante legal del equipo de futbol Cruz Azul. En esta reunión se me notificó que de forma unilateral, es decir, que por parte del Club ya no soy futbolista de Cruz Azul y se me deslinda completamente de la institución”, escribió Dueñas a través de Instagram.

A su vez, dio a conocer que el abogado de la institución cementera, le pidió que firmara una documento, pero solo recibiría la mitad del restante de su contrato.

“El abogado arbitrariamente, a través, de un documento buscó que firmara para recibir solo la mitad de lo que falta en mi contrato, por obvias razones, no acepté”, afirmó.

Por su parte, el exjugador del conjunto celeste argumentó que todo este tema llegará hasta la liga, y aprovechó para agradecer a Cruz Azul la oportunidad de vestir la camiseta del equipo de La Noria.

“De igual forma, se hizo de mi conocimiento que todo esto llegaría a la liga, solo me queda agradecer en nombre de mis hijos y de un servidor el apoyo que me brindaron durante el proceso de esta situación. Asimismo, agradecido con Cruz azul por la oportunidad de vestir esta camiseta durante estos seis meses. Ahora todo queda en manos de Dios, finalizó.

Jesús Dueñas será agente libre y podrá buscar otro equipo para continuar su trayectoria futbolística; sin embargo, hasta el momento no tiene oferta. Cabe señalar que tuvo su paso por Tigres y FC Juárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: CRUZ AZUL Y CHIVAS INICIARON SUS PARTIDOS DE PRETEMPORADA