Juan Escobar manda mensaje de despedida a Cruz Azul: 'Pasé muchos momentos lindos'

Juan Escobar salió de las filas de Cruz Azul tras una fuerte discusión con Martín Anselmi, DT de La Máquina que llegó en este Clausura 2024, y a pesar de ya ser jugador de Toluca, el paraguayo aprovechó un espacio para mandar un último adiós a la gente de La Noria.

Escobar, que llegó a ser el capitán del equipo cementero, señaló que vivió momentos lindos en la institución desde el día uno, por lo que siempre tendrá buenos deseos y un enorme cariño por Cruz Azul.

"Me toca despedirme de un gran equipo, pasé muchos momentos lindos. Me voy con la cabeza en alto por todo lo que pude hacer y lograr en este club. Siempre agradecido con la gente que me apoyó desde el día un y me siguen mandando buenos deseos. Nada más desearles mucho éxito y mi cariño siempre para este escudo", expresó Juan Escobar en sus redes sociales.

Escobar arribó la semana pasada a los Diablos Rojos, donde ha entrenado de cara a su debut, pues debe de retomar el ritmo que perdió tras no jugar las primeras cinco jornadas del Clausura 2024, por lo que veremos si este fin de semana, cuando Toluca se mida a Necaxa, pueda ver minutos bajo las órdenes de Renato Paiva.

