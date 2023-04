Juan Escobar no piensa jugar en el América, quiere defender la playera del Cruz Azul por muchos años y llevar más trofeos a las vitrinas de La Noria, recordando que fue uno de los pilares en la obtención del noveno título.

El defensa paraguayo se siente a gusto en la institución cementera, no quiere irse a otro equipo, si por él fuera se retiraría como celeste.

"Yo siempre hablo de ser profesional en donde me toque. No con esto digo que si me llega una oferta me voy a ir. La verdad estoy muy contento aquí, quiero bastante al club y a la hinchada. Si dependiera de mí, me retiraría aquí", contó en charla con RÉCORD.

El 'Patrón' cree que sería un fracaso el no ganar el décimo título de Liga MX, pese a que iniciaron mal el CL23 y que el 'Tuca' llegó hace apenas unas semanas: "Estando en un equipo grande, obviamente sería un fracaso. Tenemos que ganarlo todo", añadió.

Juan Escobar les pidió a los aficionados del Cruz Azul que este fin de semana vayan al Estadio Azteca y que los apoyen durante los 90 minutos, para que sientan que son locales.

"Que nos sigan apoyando. Los aficionados están en las buenas y en las malas. Nosotros vamos a dar lo mejor, vamos a esforzarnos para ganar todos los partidos", finalizó.

