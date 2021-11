Juan Reynoso: 'El empate iba a ser injusto; no vamos a caer en triunfalismo'

Cruz Azul se quedó con tres puntos de oro en Clásico Joven que lo ponen en oportunidad inmejorable de clasificar directo a la Liguilla, sin embargo, Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul, aseguró que el empate hubiera sido un resultado injusto para los celestes.

"Por cómo se dio son los que más se disfrutan. Pero no te dan cuatro o cinco puntos, no vamos a caer en triunfalismo. Iba a ser injusto el empate, pero si me gustó que vamos en alza, vamos por la Liguilla, el miércoles tendremos un rival duro que está en la misma condición que nosotros", aseguró Reynoso.

"Es una victoria importante, en envión anímico. Es como se vea la perspectiva. Yo me quedo más en el análisis del partido a partido, se corrigen detalles hasta el momento importante que es la Liguilla", añadió.

A pesar del triunfo, Reynoso no echa callampas al vuelo y rechazó que este Cruz Azul esté cerca de emparejarse con el equipo que fue campeón el torneo pasado.

"No hemos recuperado. Un globo no hace fiesta. Hay que seguir creciendo y cerrar como corresponde, porque vienen semanas de descanso, para cerrar como tenemos que hacerlo", mencionó.

"Hubiéramos querido más victorias. Atlas está peleando arriba, hoy se dio, hemos tenido un crecimiento, los veo mejor físicamente, eso nos preocupaba, hay que recuperarse, vamos a ver como resolvemos el torneo", apuntó.

