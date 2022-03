Juan Reynoso sobre la MLS: 'En México no hemos dimensionado lo que ha crecido su liga'

A pesar de que Cruz Azul fue superior a Montréal en el partido de Ida, Juan Reynoso hizo un llamado para que no se menosprecie a la MLS, pues asegura que cada vez será más complicado mantener la hegemonía de la Liga MX en las competencias internacionales.

“Creo que es hablar más de lo mismo, la MLS es difícil de evaluar, hoy no sé si ya nos equilibró o nos pasó como liga, ves los números, lo que contrata y creo que es subestimar y hasta se me hace una falta de respeto. En México no hemos dimensionado lo que ha crecido esta liga y la mala noticia es que cada vez se va a complicar más, cada vez será más difícil, hoy no es tan fácil para los mexicanos pasarlos en una llave directa a los equipos de la MLS”, dijo tajante.

En esa misma línea, el timonel de La Máquina reconoció que la Vuelta de Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf ante Montréal será complicada, sobre todo, por las complicaciones que le puede traer a su equipo jugar en cancha sintética, aunque confía penalmente en la ilusión que tienen de regresar a una Semifinal.

“Es un rival difícil, tiene buenas individualidades y mejor juego en conjunto. Seguro se va a intentar hacer fuerte de local, el frío no es factor, pero es una cancha que se complica. Esperemos que si, trabajamos pensando en partido a partido, somos seres humanos y pesan los viajes, pero creo que llegamos bien, con la ilusión de meternos en una nueva semifinal y mañana será difícil”, agregó.

Por otra parte, Reynoso explicó los motivos por los que Brayan Angulo ha dejado de ser el delantero indiscutible del equipo y su ausencia en la expedición que viajó a Montreal.

“Son parte de que aquí juega el que esté mejor, a él no lo hemos visto bien y se lo hemos dicho, lo queremos fuerte de la cabeza y de las piernas para el sábado porque lo vamos a necesitar y no queríamos que viniera cuando sabemos que tenemos un partido muy importante en Pachuca”, finalizó

