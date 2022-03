Reynoso: 'Los equipos de la MLS ya no son los de hace 10 años, ahora son poderosos y físicos'

Cruz Azul quiere levantar la Concachampions a como dé lugar en este 2022, y luego de rotar sus fichas en el fin de semana, Juan Reynoso echará mano de su mejor repertorio para enfrentar la Ida de Cuartos de Final ante Montreal.

Será el primer partido en México tras los lamentables actos de violencia que se presentaron en Querétaro, pero la nación celeste espera brindarse a su equipo en orden.

Jugadores como Jesús Corona y Pablo Aguilar van a engalanar el once de la Máquina para enfrentar al cuadro de la MLS, pues Juan Reynoso conoce el peligro que representan los equipos de la MLS.

“Los equipos de la MLS ya no son los de hace 10 años, ahora son poderosos y físicos, lo que nos está faltando es lo que venimos intentando corregir que es ser más contundentes y tener un mejor marcaje en nuestra área. Mañana tenemos una prueba contra un equipo que hizo ver muy mal a Santos y tendremos que estar con la debida atención y si nosotros no tenemos un buen regreso ellos nos pueden agarrar en la contra”, mencionó el timonel.

A pesar de que los resultados no han sido los mejores en los últimos encuentros para Cruz Azul, Reynoso negó que el plantel sienta una presión para conseguir una victoria en el juego de Ida, pues recordó que cuenta con jugadores de talla internacional que saben gestionar los momentos.

“Pasa que es relativo, ustedes han escuchado más de una vez que las eliminatorias son de 180 minutos pero para mí son cuatro tiempos de 45, uno a cero o dos a cero no te dicen nada y algunos pueden pensar que es un mal resultado , pero lo importante es ganar en casa y si se puede sin ningún gol en contra bienvenido, pero para nada nos presiona el hecho de decir que mañana tenemos que ganar si o si porque si no estamos eliminados, porque tenemos jugadores con jerarquía que han jugado con Selección y Eliminatoria y entonces tanto de local como de visitante nosotros no tenemos ninguna presión ni miedo“, analizo.

