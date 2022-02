Juan Reynoso sobre su estilo de juego: 'Es una falta de respeto decir que es ratonero'

Luego de vencer a La Fiera en su propio campo, Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul, respondió con categoría ante los cuestionamientos a su manera de jugar.

“¿Quién tiene la autoridad o los títulos, la experiencia, quién tiene la receta secreta para decir que es ratonero? Uno como entrenador trabaja las facetas de juego, presionamos, hicimos línea de cuatro, de cinco, tratamos de adaptarnos al juego, eso es hoy el futbol, lastimosamente terminamos confundiendo a la gente, el Atlético de Madrid o el Real Madrid ganan a veces contragolpeando, con la calidad de sus jugadores, es mucho lo qué hacemos nosotros y qué hacen los rivales, es una falta de respeto decir ratonero cuando no tienen idea de los que planteamos en la semana. Si presionamos arriba, hacemos daño, desdobles, ojalá que alguien me diga qué es ratonero, no es justo para el esfuerzo que hacen los muchachos”, dijo tajante.

Después de celebrar una victoria imponente, el estratega peruano señaló que el arranque de temporada de La Máquina está dentro de lo presupuestado, al tiempo en que se dijo contento porque el equipo aprendió de sus errores en el partido ante Monterrey.

“Contentos, ha sido un inicio dentro de lo planificado, siempre lamentando lo del partido pasado, aprendimos de los errores, cerramos con oficio, autoridad, feliz por los chicos porque el semestre anterior empezamos mal y no logramos recuperarnos, ahora vemos una mejora siempre.

Por último, Juan Máximo reveló que Christian Tabó está listo para debutar el próximo fin de semana ante Necaxa

“Cristian ha tenido una evolución, no queremos arriesgarlo, a ver si el fin de semana puede tener 25 o 30 y podemos tenerlo más minutos en Canadá, lo de Iván y Ángel es por papeles, poco a poco vamos a ir integrando a los muchachos y creciendo en la competencia que es lo que más nos interesaba”, añadió.

