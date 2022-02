Uriel Antuna: ‘Al llegar me propuse ser Campeón con el Cruz Azul’

La mejor versión de Uriel Antuna comienza a destaparse como Cementero, pues en apenas tres fechas ya ha hecho lo que mejor se le da que es anotar y asistir. Sin embargo, el Brujo quiere más y está decidido a marcar diferencia durante este Torneo Clausura 2022 para Cruz Azul.

“Siempre trato de superar algo que ya hice. Cuando estuve en Chivas creo que hice cuatro goles y cinco asistencias, ese es mi límite hasta ahorita y quiero hacer más, quiero ser más productivo, me fue un poco mal la campaña pasada, pero siempre trabajo extra en beneficio del equipo”, dijo en charla exclusiva con RÉCORD.

“Trato de mejorar en todos los aspectos, de mejorar mis debilidades y fortalecer mis habilidades. Por ahí en mi anterior equipo se dificultó meter goles, pero sabía que tarde o temprano el estar metido y trabajando me iba a llevar a eso.

Estoy agarrando esa confianza que me hacía falta y ese cambio me vino bien, así que estoy contento de estar dando esos resultados que yo mismo extrañaba”, añadió.

Pero eso no es todo, pues el también seleccionado nacional aseguró que desde su llegada a la Noria comenzó a soñar con levantar la Décima con La Máquina.

“Al llegar me propuse quedar Campeón aquí, ahora me debo a Cruz Azul y estoy enfocado aquí, sé bien que lo que haga acá me va a dar para que me miren en otro lado. Estoy contento de estar aquí, contento de empezar a meter goles y asistencias, pero sobre todo de estar apoyando al equipo como se pueda, el esfuerzo y el compromiso siempre van a estar, entonces estoy muy feliz, mi familia está a gusto”, añadió.



Antuna sabe que está en un equipo que aspira a lo máximo, por lo que estar en un plantel plagado de figuras lo llena de motivación.

“Es muy bueno tener competencia, sabes qué tienes que hacer más para seguir creciendo como futbolista y como persona y eso nos ayuda a dar el cien por ciento de nosotros en cada partido”, concluyó.

