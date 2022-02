Nicolás Larcamón: 'No pienso en otra cosa que no sean mis obligaciones'

Nicolás Larcamón sigue sorpendiendo a todos luego de mantener al Puebla una Jornada más como líder general de la Liga MX. Ante su buen trabajo con La Franja, el estratega argentino se ha llevado los reflectores en los últimos días, incluso surgieron los rumores de que algunos equipos buscaron contratar al timonel de los camoteros.

Por ello, el entrenador sudamericano declaró que se encuentra enfocado en su equipo. "Con mi futuro siempre lo mismo, estoy conectado con lo que pasa como grupo. Uno lo siente así, por respeto y por la manera en la que uno debe de vincularse. No pienso en otra cosa que no sean mis obligaciones, enfocados en eso. Lo que se venga a futuro no lo conozco", expresó.

Larcamón consideró que el trabajo en conjunto hace que no se noten que las diferencias de presupuesto entre planteles. "Estoy contento con lo que tengo, en la cuestión económica estamos en la parte de abajo de la tabla, no siento que sea una realidad futbolística, no creo que seamos el peor plantel, juntos acortamos la distancia y acortamos las diferencias con plantillas con mejores presupuestos", destacó el argentino.

El estratega del Puebla aseguró que su equipo está acostumbrado a los encabezados de 'sorpresa' ya que las han recibido desde su llegada. "Sabemos convivir con los encabezados de 'sorpresa', de buen o gran momento, nos pasó en el primer semestre, en el segundo también y en la reclasificación contra Chivas igual. Somos conscientes que venimos con un buen inicio", comentó.

"No podemos permitirnos jugar al 90 por ciento porque ponemos en riesgo nuestro momento. Somos un equipo que trabaja y prepara el partido con un nivel de protagonismo ejemplar. Queda mucho por jugar", sentenció Larcamón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ATLAS SE MANTIENE INVICTO EN EL CLAUSURA 2022 TRAS VENCER A SANTOS