Pumas: Sabe sobreponerse a complicados inicios de torneo con Andrés Lillini al mando

Los inicios inciertos no asustan a Andrés Lillini, pues en cada torneo desde que es director técnico de Pumas, el principio no ha sido perfecto ni sencillo, de hecho no ha arrancado con resultados perfectos; sin embargo, ha terminado sobreponiéndose a las adversidades. Y es que en el actual Torneo Grita México Cl22, Universidad lleva dos partidos ganados y dos perdidos, incluso los dos triunfos colocaron a los felinos como líder general en las dos primeras jornadas, pero hoy son el quinto lugar general luego de dos derrotas.

Con el actual, son cuatro las temporadas que el timonel argentino y en ninguna ha empezado de manera perfecta, pero acabó llegando a una Final (Ape. 2020) y a una Semifinal (Ape. 2021), y sólo se quedó sin Liguilla en el segundo torneo.

Por ejemplo, en el primer torneo de Lillini al frente de Pumas, hasta las cuatro primeras jornadas tenía dos triunfos y dos empates, pero lograron llegar a la Final ante el León, quedando en el segundo lugar de la Tabla General.

Para la segunda temporada (Clau. 2021) en cuatro fechas acumuló dos empates, un ganado y un juego perdido, además de que no calificaron y terminaron en el décimo quinto lugar general.

Para el tercer torneo de Lillini en Pumas, en las primeras cuatro jornadas llevaba dos empates y dos derrotas. Quedaron en el onceavo lugar, pasaron al Repechaje y lograron llegar hasta la Semifinal.

Y ahora, en lo que va del Torneo Grita México Cl22, empezó de manera perfecta con dos triunfos en las dos primeras fechas y llegaron a la cima de la Tabla General, pero en las dos últimas jornadas las cosas cambiaron y ahora están en el quinto lugar general.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RUBENS SAMBUEZA: 'POR SUERTE, AMÉRICA REACCIONÓ TARDE'