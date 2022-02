Andrés Lillini tras caer en Tijuana: 'Debemos corregir rápido; no podemos perder más puntos'

Andrés Lillini no pone excusas, fue autocritico al decir que Pumas jugó mal en su visita a Tijuana, siendo esta su segunda derrota consecutiva en el Clausura 2022. El entrenador del conjunto universitario destacó el esfuerzo de sus dirigidos, aunque dejaron de hacer las cosas que hicieron bien en los primeros juegos.

“Necesitamos tenerlos a todos a sus máximas capacidades. Cuando no hacemos eso necesitamos doblegar esfuerzos. Cometimos errores simples. El rival nos atacó y creó algunas ocasiones de gol”, mencionó.

“No pudimos tener la pelota como lo veníamos haciendo. No hicimos lo que entrenamos en la semana. Queda claro que cuando pierdes nada funciona. Perdimos esos instantes de ir rápido hacia la portería rival y eso lo sufrimos mucho”, agregó.

Van a corregir los errores para que Pumas le gane al León la próxima jornada: “Todas las derrotas son dolorosas. Tenemos que corregir rápido. No podemos dejar pasar más puntos”, advirtió.

Andrés Lillini dijo tener jugadores de calidad, con los que Pumas volverá a pelear por su octavo título de la Liga MX.

“Lo que me llevo es que no éramos el mejor equipo ni ahora somos el peor. Somos un equipo que conoce bien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, eso es fundamental. Hay que redirigir, como GPS”, lanzó.

“Necesitamos estar lúcidos, atentos y concentrados. Hay que corregir los errores. Vamos a hacer un análisis y pondré a los mejores 11. Los futbolistas que tengo son muy buenos, tengo un plantel competitivo. Hay que apretar”, finalizó.