Uriel Antuna tras su gol ante León: 'Estoy contento, feliz de estar en Cruz Azul'

Uriel Antuna, autor del gol con el que Cruz Azul venció al León, reconoció que el nivel que está mostrando ahora no es el mismo que tuvo en Chivas, donde incluso reconoció que quedó a deber, sobre todo ahora que,con los celestes, lleva dos jornadas consecutivas anotando.

"Estoy contento, feliz de estar acá. Y siempre había estado luchando para estar en mi máximo nivel y si bien no se me habían estado dando bien las cosas, siempre he estado luchando al máximo para estar en ese nivel que a lo mejor quedé a deber en mi equipo anterior.

"Siempre he estado trabajando para estar en mi máximo nivel, si bien es cierto son a veces circunstancias que no se dan las cosas, pero siempre hay que estar trabajando para cuando se dé la oportunidad estar listo", dijo a Fox Sports.

Respecto al partido ante La Fiera, Antuna expresó la satisfacción que le causó el triunfo, pero advirtió que La Máquina no va a confiarse por tener buenos resultados.

"Es un rival difícil, complicado y más en su cancha, que sabemos cómo juega, pero nosotros seguimos manteniendo esa línea, ganando este partido estamos arriba y contentos por los tres puntos, con los que el equipo va a estar con confianza, pero no confiado, siempre manteniendo el futbol que hemos estado mostrando", señaló.

