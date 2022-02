Juan Reynoso sobre sus próximos partidos: 'Es inaguantable la calendarización'

La Máquina de Juan Reynoso ya va tomando forma y al contar con la mayoría de sus jugadores, el peruano tendrá que poner en ritmo a su plantilla, pues se aproximan semanas con fecha doble, así como las Eliminatorias Mundialistas.

"La única forma de ponerlos en el ritmo que queremos, viene una seguidilla de partidos importantes que preocupa porque hemos tenido ya dos semanas jugando tres partidos por semana. La próxima semana en liga mexicana también es fecha doble y después vamos a Montreal con dos semanas en el ida y vuelta", declaró el peruano.

"Vamos a sumar en cinco semanas todas con fecha doble y luego viene la fecha FIFA, con jugadores seleccionados Imagínate la carga mental y física que vamos a tener. Esto lo comento con el mejor ánimo y ojalá se revise la calendarización porque es inaguantable esta parte", agregó.

Asimismo, Máximo Reynoso habló sobre Juan Escobar, quien marcó el tercer gol de La Máquina y aunque al maquinista no le gusta hablar por cada uno de sus jugadores reconoció que Cruz Azul está bien anímicamente.

“No me gusta individualizar, tuvo la del gol, alguna más que le quedó, hay que aprovechar el buen momento de los jugadores, la buena vibra de querer sumarse al ataque, estamos en una buena inercia”, indicó.

Finalmente comentó que la baja de Christian Tabó afecte al equipo, ya que con los jugadores que van sumando minutos y con las rotaciones que realiza en cada partido pueden mostrar su mejor versión. Asimismo, descartó que la ausencia del charrúa sea por alguna fractura.

"Es como nos ha pasado a todos cuando nos ponen una inyección, el líquido riega en una zona que no debe de regar y te deja la molestia esa, líquido en una parte que no se esperaba. Entonces estamos esperando que se reabsorba el líquido y de acuerdo con su fisiología pueden ser uno o tres días y seguro podrá estar, pero no tiene lesión", apuntó.

