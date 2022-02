Cruz Azul: José Misael, hijo de Jesús Corona, dejó a La Máquina por falta de minutos

José Misael Corona, hijo de Jesús Corona, ha tenido que continuar su carrera lejos de Cruz Azul luego de la poca actividad que tuvo con el equipo Sub 20 de La Máquina.

Al igual que su padre, Misael también se desempeña como guardameta y desde el Clausura 2020 formaba parte de la categoría Sub 17 del club cementero, subiendo de división hasta llegar a la Sub 20 en donde no fue tuvo participación durante el más reciente torneo.

Aguacateros Club Deportivo Uruapan de la Liga Premier le abrió la puerta para continuar su carrera y ya ha disputado tres encuentros con el equipo michoacano.

De momento, los Aguacateros marchan como líderes de la Serie B con 12 puntos y en las tres jornadas que ha disputado Corona ha recibido cuatro anotaciones.

