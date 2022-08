Julio César Pinheiro explotó contra Cruz Azul: ‘Totalmente dominados por las gallinas’

La histórica goleada de América sobre Cruz Azul sigue dando de qué hablar. Varios ex jugadores de Cruz Azul se han pronunciado, entre ellos Julio César Pinheiro.

Quien fue parte del club celeste de 1999 a 2003 estuvo muy activo en Twitter durante el Clásico Joven y dejó entrever su opinión sobre la actualidad del equipo.

“Qué locura, no se juega a nada. Totalmente dominado por las gallinas”, tuiteó en relación al América.

Que locura, no se juega a nada!! Totalmente dominados por las gallinas!! No puede ser!! @CruzAzul — Julio César Pinheiro (@Pinheiro11Julio) August 21, 2022

A través de sus escritos se puede notar la evolución del Clásico Joven. Al principio de la noche, el nacionalizado mexicano tenía esperanza de remontar.

“No pasa nada Sebastián Jurado, que no se desanime. Seguimos firmes, vamos a dar la vuelta”, animaba el histórico.

Al final de la noche, Pinheiro concluyó: “Qué tristeza mi Cruz Azul. No me bajo, pero no puede ser. ¡Qué tristeza!”.

Cuando las consecuencias para el equipo de La Máquina empezaron a surgir, Julio César también dio su postura en un contundente tuit.

“¡Qué dolor de cabeza! Vamos Cruz Azul, no hay tiempo para lamentar, hay que pensar en el nuevo entrenador y sacar esto adelante.

No jugamos a nada de fecha 1 a 10, descubrimos de la peor manera, pero eso sigue”, finalizó.

