Lira tras su llegada a Cruz Azul: ‘Vengo con hambre impresionante’

Erik Lira tiene claro su objetivo tras su llegada a Cruz Azul ya que buscará afianzarse en el 11 titular de la Máquina para asegurar su lugar en la Selección Mexicana y asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"A Cruz Azul le va bien, tengo que empezar por ahí, tengo que pensar en nosotros como equipo en ser sólidos y muy fuertes y ahí yo creo que no sólo para los mexicanos y para mí, sino para todos los demás si estamos bien nos empiezan a ver de otros lados", declaró Lira en entrevista para TUDN.

El refuerzo celeste tiene una cuenta pendienten con el Tri tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos y ahora llega con hambre de triunfo a Cruz Azul para alcanzar sus objetivos personales.

"En lo personal obviamente me dolió muchísimo no estar en los Juegos Olímpicos, pero yo dejé todo en todo momento y estoy preparado para lo que venga en todos los aspectos y aqui vengo con un hambre impresionante porque me quiero comer a todos y así lo voy a hacer para que no quede en mí estar en Qatar”, aseguró.

