Luis Gutiérrez, de forjarse con América, a defender los colores de Cruz Azul

Luis Gutiérrez, jugador que se forjó en las fuerzas básicas del Club América, y ahora defiende la camiseta de Cruz Azul.

Desde sus inicios en la Sub 15 del América hasta su paso por las divisiones Sub 17 y Sub 20, Gutiérrez destacó como un goleador nato, marcando un total de 34 goles entre 2016 y 2022, mostrando su capacidad para ser una pieza clave en el ataque de las Águilas.

Su evolución lo llevó a ser parte de la Sub 23 de Cruz Azul, donde fue recibido por Vicente Sánchez. En este nivel, Gutiérrez participó en 15 encuentros, de los cuales inició 11 y logró marcar 1 gol.

En total, disputó 8 partidos, anotó 1 gol y fue titular en 3 ocasiones hasta la Jornada 11, momento en el que fue enviado a la banca con el Primer Equipo.

Ya tuvo sus primeros minutos con el primer equipo de La Máquina, en el partido ante Atlético de San Luis, en donde el conjunto de La Noria ganó 3-0.

