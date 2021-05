Luis Romo: Lamentó lesión de Diego Rigonato y le deseó pronta recuperación

Luis Romo, jugador de Cruz Azul lamentó lo sucedido con Diego Rigonato, pues aseguró que es un tema que lo ha tenido intranquilo, pues nunca tuvo la intención de hacerle daño.

"Sobre el tema de Rigonato es un tema complicado para mí, no soy un tipo mala leche o que tenga rojas en mi carrera, tengo una y sí me costó un poco sacármelo de la cabeza, si me sentí impresionado al verlo, no lo vi cuado venía la jugada", aseguró en entrevista con TUDN.

Asimismo, el celeste le deseó pronta recuperación al jugador de Toluca y espera verlo pronto en las canchas lo antes posible.

"Como se ve en la televisión mi brazo jamás se mueve, cuando voy bajando es cuando se estrella, si me gustaría decirle que le deseo una pronta recuperación, que ojalá lo veamos pronto en la cancha y ojalá todo salga bien, es triste para mí que un compañero salga lastimado y más haberlo causado yo, no me gustaría que me pasara a mí, si estuve muy consternado, pero ojalá regrese pronto", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:ATLAS: CAMILO VARGAS, CLAVE CON 10 JUEGOS IMBATIDO PARA ESTAR A UN PASO DE SEMIFINALES