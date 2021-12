Luis Romo: ‘Si estoy como el torneo pasado, nunca conseguiré el sueño europeo’

Después de la llegada de Christian Tabó, una nueva bomba puede estallar en La Noria, pues Luis Romo podría salir de la institución cementera en este mismo periodo de transferencias.

En entrevista con RÉCORD, el centrocampista celeste aclaró que el sueño europeo no es algo que lo distraiga, incluso reveló que se siente molesto consigo mismo por no tener un buen torneo. Al mismo tiempo, dejó en claro que es feliz de vestir los colores de La Máquina dejando en manos de la institución la posibilidad de una renovación, pero también la de una salida al Europa.

"El principal crítico soy yo, la verdad el torneo pasado fue muy inusual, prácticamente entrenaba una semana y luego salía y no tuve descanso en ningún momento. Pensé que me iba a alcanzar, pero nunca me sentí bien físicamente. Creo que todo lo que se habla afuera se hace más grande cuando las actuaciones no son de la mejor manera, entonces en lo que estoy enfocado ahora es meterme en Cruz Azul. El sueño europeo siempre va a estar, pero quiero conseguirlo de la mejor manera, no como el torneo pasado así que debo ir para adelante".

Romo reveló que espera definir su situación contractual lo antes posible, dejando en manos de la institución la posibilidad de una renovación, pero también la de una salida al Viejo Continente.

"Los temas contractuales se los dejo mucho a los representantes, espero que se llegue pronto a un acuerdo lo antes posible y que lleguen cosas buenas para ambas partes porque tengo mucho cariño a Cruz Azul, espero que todo se pueda acabar de una vez, mientras yo a concentrarme y a recuperar ese nivel que es lo que va potenciar todos esos rumores. Que se resuelva para lo que venga (renovar o salir) yo creo que ya se tiene que cerrar eso y sea lo que sea", dijo.

Aunque confesó que existen complicaciones dentro del club, Luis Romo confía en que la unión de grupo puede imponerse para seguir cosechando títulos, tal y como lo hicieron para levantar la novena.

“No es un tema que me gustaría tocarlo, pero Creo que lo más importante es unirnos como grupo, como familia, si nos tenemos que pelar y exigirnos entre nosotros o con el cuerpo técnico, al día siguiente nos vamos a reconciliar. Lo que nos rodea en Cruz Azul lleva tiempo que no está bien por todo lo que se movió, pero aún así fuimos campeones y eso quiere decir que si nos hacemos fuertes nadie nos va a detener", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS ROMO: DISIPÓ DUDAS SOBRE SU POSIBLE SALIDA DE CRUZ AZUL