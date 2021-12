Cruz Azul: Christian Tabó reveló que Reynoso fue clave para elegir a la Máquina sobre Monterrey

Christian Tabó ya viste como celeste y asegura que una de las principales razones para decantarse por llegar a Cruz Azul fue por el cuerpo técnico que encabeza Juan Reynoso, estratega con el que compartió vestidor en Puebla y por el cuál llegó a celebrar el campeonato de la Máquina en el Clausura 2021.

“El campeonato (de Cruz Azul) se dio con Juan y lo festejé mucho, por él y por todo su cuerpo técnico porque sé todo lo que ellos trabajaron para lograr eso y vengo a eso, a que la institución siga ganando títulos, quiero ser parte de la historia de este club. Vengo a que la institución siga estando donde siempre se merece estar”, indicó Christian Tabó, volante ofensivo de 28 años en entrevista con TUDN.

Las primeras palabras de Tabó como jugador celeste: "Es un equipo grande, muy grande en todo México y ese es el desafió que me puse llegar a un equipo como Cruz Azul" En vivo por TUDN pic.twitter.com/d9sOce2QQO — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 17, 2021

Y fue el mismo técnico peruano quien se encargó de llamar a su exjugador para proponerle el reto como celeste, hecho que aclaró su panorama ante otras ofertas.

“En realidad cerrado no había nada todavía; fue una semana muy difícil porque fueron negociando cosas. A mi Juan (Reynoso) me llama y en el momento en el cual me llama a mí me dio por venir a Cruz Azul.

"No sólo por la llamada de Juan sino por la institución. El interés de Cruz Azul está desde hace tiempo y yo ya me lo había propuesto en mi cabeza, era uno de mis objetivos a largo plazo llegar a esta institución y en el momento en el que me lo propusieron no lo dudé y vine para acá”, apuntó el fichaje azul.

