Martín Anselmi pide apoyo para Piovi tras derrota de Cruz Azul: 'Lo vamos a revertir'

Luego de la Derrota de Cruz Azul 0-1 ante Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, el estratega Martín Anselmi aseguró que buscará revertir la atmósfera que se vivió con la afición.

“Me gustó mucho el primer encuentro en el futbol mexicano, me gustó que hay mucho ritmo, que hay mucha intensidad. Fue lindo tener a nuestra gente, encontrarnos de nuevo. Normal qué cuando el equipo no gana, la atmósfera no sea la mejor, pero estoy seguro de que la vamos a revertir. Es nuestra primera fecha, no es la mejor bienvenida haber perdido, pero disfruté cómo se vive el futbol en México”, mencionó Martín Anselmi.

Por otra parte, declaró que Cruz Azul es un equipo grande y que se está acostumbrando a la presión de su afición, además respaldó a Gonzalo Piovi.

“Es un equipo muy grande, que tiene la presión, que la adaptación es más rápida que en otro club. Nosotros como cuerpo técnico tratamos de corregir la toma de decisiones. Gonzalo decide bien, quiere jugar con un mediocampista y el jugador lee bien la jugada. Apoyarlo y seguir trabajando, que estoy seguro de que lo va a hacer bien. Entendiendo que su adaptación tiene que ser rápida”, argumentó.

Además, dio su postura sobre la ovación que le hizo la afición a Juan Escobar, en donde el estratega de Cruz Azul declaró que habló del tema y dejó la situación en claro.

“He aprendido con el correr del tiempo a prestarle atención a lo que uno puede controlar. Lo que está al alcance de nosotros, hay que controlarlo. Yo puedo controlar lo de adentro, lo de afuera no lo puedo controlar”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MUESTRAN SU APOYO! AFICIÓN DE CRUZ AZUL COREA EL NOMBRE DE JUAN ESCOBAR