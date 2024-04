Martín Anselmi sobre la polémica arbitral ante Atlas: “Yo no pretendo que nadie nos regale nada”

Esta noche Cruz Azul recibió en su estadio a los rojinegros del Atlas, encuentro que terminó con polémica arbitral luego de un supuesto penal que el nazareno decidió no sancionar, ni siquiera ir a revisarlo, y dar por terminado el encuentro en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Una vez finalizado el encuentro, Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, aseguró que el no desea que le regalen nada, apelando a su creencia de ganar de manera justa.

“Nosotros somos un equipo que propone y que van en busca del arco rival constantemente y eso genera un montón de situaciones dentro del área, yo no pretendo que nadie nos regale nada, a mí no me gusta recibir un regalo, lo que es es y lo que no es no es, yo siempre creo en ganar de manera justa”, comentó Anselmi

Asimismo, el entrenador argentino sentenció que, como mínimo, la acción del supuesto penal en los últimos minutos del encuentro, como mínimo, era para revisarse.

“Hay una acción en la que creo que hay un posible penal, me parece que lo más lógico era ir a revisar la jugada, si no es que no me lo den y si es que me lo den porque yo busco que seamos justos, nada más”, finalizó el estratega celeste.

“No ganar hoy no es positivo”

Esta noche Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, aseguró en conferencia de prensa que no se va satisfecho luego del resultado conseguido por su equipo ante los rojinegros del Atlas.

Luego el encuentro el estratega celeste comentó que, a pesar de que hicieron todo para ganar el encuentro, no obtuvieron el resultado que buscaban, que era salir del Estadio de la Ciudad de los Deportes con los tres puntos en la bolsa y asegurar su lugar dentro de los seis primeros lugares.

“El hecho de no ganar hoy no es positivo, nosotros queríamos ganar, hicimos todo para ganarlo, tuvimos grandes chances para convertir y no obtuvimos el resultado que queríamos”, comentó Anselmi.

Además, el estratega aseguró que tienen que ir a Toluca pensando en ganar el encuentro, esto sin prestar atención a una posible combinación de resultados que los podría dejar en el Play-In de este torneo.

“Nadie te regala nada, ganar en el futbol es cada vez más difícil, a partir de ahí nosotros no nos podemos quedar con lo que pasó hoy, tenemos que pensar que podemos quedar más arriba en la tabla, entonces hay que ir a jugar y a buscar ganar, como siempre” finalizó el entrenador celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¡HENRY NO! AFICIÓN CELESTE “LE HACE EL FEO” AL DELANTERO AZULCREMA