Mayorga sobre falta de minutos con Chivas: 'Yo tenía toda la intención de tener esa regularidad'

El zaguero celeste, Alejandro Mayorga buscará en Cruz Azul la oportunidad que dejó ir durante su segunda etapa como jugador de Chivas, pues al no poder consolidarse, esto afectó su proceso para ser llamado a la Selección Mexicana y participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Yo tenía toda la intención de tener esa regularidad, cada quien tiene un proceso diferente. Al regresar a Chivas me faltaron minutos para seguir en el proceso de Olímpicos. No sé cuál haya sido el motivo, pero la falta de minutos me llegó a afectar un poco”, aseguró el defensa ante los medios de comunicación.

De este modo, el jugador de 24 años ve en el conjunto de La Noria la posibilidad de retomar su nivel como lo mostró durante su paso por Pumas, donde estuvo en calidad de préstamo durante un año, y así su carrera pueda despegar.

“El tema de la competencia te lo encuentras en todos los equipos y yo vengo a hacer lo mío y a trabajar lo mejor posible para acercarme a ese lugar deseado que es lo que quiero que es ser titular”, indicó.

Por otra parte, Alejandro Mayorga dejó atrás su mal paso por el Rebaño Sagrado y ahora se concentra en el presente, donde estando bajo las órdenes de Juan Reynoso mostrará su mejor versión.

"La verdad muy tranquilo, creo que el proceso de cada jugador es diferente y a mi me ha tocado esto, es lo que hay y lo afronto de la mejor manera. Yo más que estar pensando en esas cosas que no me suman, pienso en qué voy a hacer yo si en este momento estoy en Cruz Azul, qué es lo que voy a hacer y sí me compran o no me compran yo contribuyo", concluyó.

