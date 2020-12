Milton Caraglio: Equipo de Liga MX y un club de la MLS, interesados en el delantero argentino

Milton Caraglio es uno de los nombres que apunta para salir de Cruz Azul de cara al Clausura 2021, sin embargo, la situación del 'tanque' es clara : tiene contrato hasta junio del 2021 y su salida es casi imposible.

El ariete argentino perdió total protagonismo en la Máquina, y aunque su intención es buscar minutos ya sea fuera o dentro del club, es un hecho que su salida en estos momentos es complicada.

En ese sentido, fuentes cercanas al delantero sudamericano confirman que existen dos equipos interesados por sus servicios, uno pertenece a la Liga MX y el otro es de la MLS, pero en ninguno de los dos casos ha ocurrido un acercamiento serio, pues los celestes no pueden ceder al jugador por el poco tiempo en su contrato y una compra en estos momentos es difícil, incluso para los pretendientes estadounidenses.

Cabe destacar qué tras las eliminación escandalosa a manos de Pumas, Caraglio fue uno de los jugadores más afectados, pues poco pudo hacer para evitarlo, incluso, RÉCORD tuvo acceso a unas declaraciones donde dejaba en claro su sentir, señalando que si no gozaría de minutos lo mejor sería salir de la institución.

Ante dichas declaraciones, equipos de Argentina como Rosario Central se han apuntado para conseguir los servicios del delantero, pero la fuente asegura que es imposible que vuelva al futbol argentino.

Primero, porque el ex de los rojinegros del Atlas no tiene intenciones de abandonar la Liga MX durante al menos dos años y segundo porque los 'canallas' no cuentan con la liquidez para tramitar el fichaje y mucho menos para cubrir la ficha salarial.

Aunque todo puede pasar en los próximos días, Milton Caraglio tiene claro que deberá reportarse el día 28 a la pretemporada cementera y está a la espera de entrevistarse con quien sea el próximo timonel de la Máquina, para saber cuál será su rol en los próximos seis meses.

En caso de que la directiva cruzazulina no reciba la oferta de compra que espera, Caraglio permanecerá en el club hasta julio pero podrá entablar pláticas con cualquier equipo según dicta el reglamento de FIFA, y abandonará la entidad celeste sin costo alguno.