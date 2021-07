Montoya previo a debut de Cruz Azul: 'Nos acostumbramos a ganar, esa línea tiene que seguir'

En Cruz Azul solamente se habla de títulos es por eso que, Walter Montoya, destacó la importancia de debutar con triunfo ante Mazatlán, para mantener así la costumbre ganadora que adquirieron el semestre pasado.

“El torneo pasado nos acostumbramos a ganar y esa línea tiene que seguir, entonces hay que trabajar para ganar el partido del lunes y comenzar con el pie derecho”, dijo Montoya en conferencia de prensa.

A pesar bajas bajas sensibles que presentará Cruz Azul para este lunes, Montoya ve un plantel lo suficientemente capaz para comenzar con éxito la defensa del título.

“No contamos con ocho de ellos, pero tenemos un gran plantel y quedó demostrado un poco en esta Final contra León; trabajamos al máximo y nos exigimos al doble porque las miradas estarán sobre nosotros”, explicó.

Del mismo modo, el atacante argentino señaló que el tema de la campeonitis está descartada al interior del plantel, y lo dejaron de manifiesto en el duelo por el Campeón de Campeones ante León.

“Nos comentó eso Juan (campeonitis) , pero no hay motivo para relajarnos, hay que exigirnos día a día y por eso es importante la máxima concentración para ganar el lunes, será vital llevarnos esos tres puntos. Contra León demostramos que no estamos conformes, dejamos una buena imagen y hay que seguir así , estamos muy bien y confío en este grupo", agregó.

“Estamos trabajando como siempre, nos estamos exigiendo, mejorando cosas y estamos muy bien con esta humildad y con este deseo de pelear la liga y la Concacaf, hay que trabajar mucho para eso y tratar de llegar de la mejor manera“, destacó.

Por último, expresó que a nivel personal vive un momento inmejorable dentro de la institución cementera, por lo que futbolísticamente también mostrará cosas distintas

“Me siento muy bien, en lo personal hice una buena pretemporada que me hacia falta, así que físicamente y mentalmente me siento muy feliz, cuando uno está feliz en un lugar está mucho mejor y disfruto el día a día y cosas que antes no disfrutaba “, apuntó.

