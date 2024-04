Nacho Rivero sobre el penalti no marcado a Rodrigo Huescas: 'Todo el mundo lo vio'

Nacho Rivero, jugador clave en el encuentro entre Cruz Azul y Atlas correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2024, expresó su opinión sobre la polémica jugada que ocurrió en los minutos finales del partido y que podría haber significado un cambio en el resultado.

El autor del gol de descuento para Cruz Azul al finalizar la primera parte consideró que la acción sobre Rodrigo Huescas, que pudo haber sido un penal a favor de su equipo, fue evidente.

"Todo el mundo lo vio, hay dos jugadas claras contra Rodri (Huescas), dentro del campo se ve que es penal, pero no podemos hacer más que decir y preguntar que lo vayan a mirar, si el juez y el VAR decidieron que no, así fue, ya está, no hay nada para decir", expresó el jugador tras el juego para la transmisión de TUDN.

Rivero también compartió su sentir respecto al resultado final del encuentro, destacando la importancia de haber obtenido la victoria, especialmente en condición de local.

"Un sabor amargo, teníamos que ganar, era la obligación ganar y más de local, sabíamos lo que nos jugábamos, había muchas cosas en juego, pero pudimos empatarlo, Camilo hizo grandes atajadas, a seguir trabajando, nos queda un partido más".

El jugador enfatizó en la importancia de cerrar filas como equipo y seguir trabajando de cara al próximo encuentro ante Toluca.

"Cerrar filas, trabajar en la semana y afrontar de la mejor manera el partido ante Toluca. Estamos dando todo, que eso se ve reflejado en el campo, somos seres humanos, las cosas salen a veces no, pero trabajamos para dar siempre lo mejor y dejar lo más arriba posible a esta institución, que sigan creyendo en nosotros, nos hace muy bien su apoyo, gracias, ha sido un torneo muy lindo y qué mejor que cerrar el torneo con una victoria".

