Omar Fernández: 'Reynoso no me quiso llevar por las malas a Cruz Azul, él no es así'

Estuvo en el 'radar'. Omar Fernández, futbolista de Puebla, reconoció que sí hubo 'acercamientos' con Cruz Azul de cara al Guardianes 2021.

Durante una entrevista en Agenda de Fox Sports, el integrante de La Franja confesó que aunque nunca se puso 'sobre la mesa' una oferta formal, el ruido de una posible transferencia por tener contacto con Juan Reynoso fue el detononante que le dio vida al rumor; sin embargo, el acercamiento entre ambos es de amistad y no de negocios, destacando que el timonel peruano no es de las personas que busca llevarlo a La Máquina por las malas.

"Hablé con la directiva de Puebla porque quería saber si era verdad, me dijeron que no había una propuesta formal y lo dejé ahí. Hoy me debo al Puebla y daré toda la entrega como siempre lo he hecho, no pienso en irme.

"No he tenido (llamadas con Reynoso); tenemos una buena amistad por todos los años que hemos vivido juntos, pero nunca hubo negociaciones de querer llevarme por las espaldas ni por las malas, no es la clase de ese tipo de personas", explicó el jugador camotero.

