Este martes Óscar "Conejo" Pérez aseguró en entrevista para MARCA Claro lo que espera del club de cara al Repechaje del Clausura 2023 y al Apertura del mismo año, torneo que será el primero de Ricardo Ferretti al mando de un campeonato completo.

El ahora Director Deportivo del conjunto celeste confirmó que la llegada de Ferretti al equipo celeste le vino a dar tranquilidad y estabilidad al proyecto algo que prioriza el exarquero cementero sobre ser un equipo espectacular.

"Bien, obviamente con mucha inquietud de que podamos cerrar bien y mejor. Tener el Repechaje en casa. Se estabilizó un poquito el equipo, no tuvimos un inicio tan bueno, pero vamos mejorando, hoy tenemos la posibilidad de buscar estar en la Reclasificación", aseguró Pérez.

Pérez también confirmó que han comenzado a trabajar en el armado del equipo de cara al siguiente torneo, aunque aseguró que no le gustan los rumores pues, la especulación desestabiliza a los jugadores.

"Lo siento un poco incómodo, porque todavía los equipos están en competencia y que se empiece a especular cosas no es lo ideal, no está bien porque al final desestabilizas al jugador. Hemos tratado de estar tranquilos acá, sin duda pensar en lo que pueda venir, hacer las cosas bien y hasta que no termine todo veremos qué se platicará con los chicos, todo hasta que termine el torneo", aseveró.

Así mismo confirmó que estar en Cruz Azul y representar a un equipo con tanta historia en el futbol mexicano es una gran responsabilidad, pero está encantado con ello y desea que el club sea protagonista durante el tiempo que el este al frente de la institución.

"El estar aquí y representar a Cruz Azul es una gran responsabilidad, un compromiso muy importante y obviamente la presión siempre está. Buscamos que el equipo sea protagonista·, finalizó.

