Pablo Aguilar: 'Uno ya va pensando en agradecer por todo lo que viví aquí'

Pablo Aguilar, defensa de Cruz Azul, ya piensa en el retiro a sus 34 años y después de una destacada carrera de casi 17 años, por lo que al terminar su contrato con La Máquina desea volver a Paraguay.

"Uno siempre comienza a analizar el futuro y creo que uno ya va pensando en agradecer por todo lo que yo viví aquí, creo que ya es momento que cumplí ciclos en el más grande del futbol mexicano. Siempre tengo planes de volver a mi país y disfrutar a mi familia", declaró Aguilar en una entrevista para la Liga MX.

"Cuando ya termine el contrato lo más seguro es que regrese a mi tierra y no tengo por qué ocultarlo porque siempre dije que me gustaría retirarme en Paraguay", comentó.

¿Cuánto tiempo más podremos disfrutar de @pablisaguilar ? El defensa de @CruzAzul nos contó sobre sus planes a futuro y lo que significa la #LigaBBVAMX para él. pic.twitter.com/PK6ML50LXg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2021

El defensa guaraní ha militado en cuatro equipos de la Liga MX y dejó claro que en todas las instituciones se ha entregado al 100 por ciento.

"No sé si voy a quedar como bueno o malo, pero soy una persona que siempre se ha entregado con las instituciones y siempre quiere ganar, tal vez he cometido errores por esa mentalidad ganadora, pero siempre es por querer ganar y dejar en alto la confianza que han puesto en mí y creo que hasta ahora he cumplido", aseguró.

