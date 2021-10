Jesús Corona: 'Entrando a la Liguilla Cruz Azul será serio contendiente'

Jesús Corona dijo que a los de Cruz Azul no les importa que el América sea el líder general del Apertura 2021, pues por el momento piensan en conseguir un triunfo ante las Chivas para poder estar más cerca de la Fase Final.

“Nos tiene sin cuidado. Trabajamos para los aficionados y estamos enfocados en nuestros objetivos. Entrando a la Liguilla seremos serios contendientes. Hay que defender el título. El equipo tiene la capacidad y la calidad”, mencionó.

El portero de la Máquina espera un partido muy complicado ante el Rebaño Sagrado: “No va a ser nada sencillo. Es un equipo muy dinámico, con jugadores desequilibrantes. Hay que conseguir la victoria”, agregó.

Cruz Azul ha tenido altibajos a lo largo del presente torneo y no se parece al que ganó el título de la Liga MX en el Clausura 2021.

Jesús Corona cree que el trabajo de Juan Reynoso ha sido bastante complicado porque ha tenido varias bajas por lesión, además, no ha tenido equipo completo por los torneos de la Concacaf y la Conmebol.

“Son circundanticas totalmente distintas. No es por excusarse, pero hemos tenido bajas considerables y no hemos podido tener una alineación constante. El torneo pasado no hubo tantas convocatorias como ahora, eso merma en cuanto al rendimiento físico y al engranaje. El equipo ha recuperado jugadores y eso va a ser muy importante de cara a la recta final de la temporada”, comentó.

“Han sido partidos muy cerrados, se reducen los espacios y eso dificulta que haya más espectáculo. Tenemos que ser pacientes. A la hora que se tengan las oportunidades, hay que concretarlas y aprovecharlas”, finalizó.