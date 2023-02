Pinheiro sobre recientes fichajes de Cruz Azul: ‘Deben conocer el mínimo de historia del club’

Lo están haciendo un club “normal”. Así consideró Julio César Pinheiro, icónico exfutbolista brasileño y quien ofreció sus mejores años como jugador de Cruz Azul en el futbol mexicano, que son los jugadores extranjeros actualmente en la plantilla de la Máquina, pues no marcan diferencia en la cancha para su equipo.

El exjugador celeste argumentó que le da mucha tristeza que, grandes equipos de México, hacen contrataciones muy importantes, mientras que la Máquina recientemente ha traído a elementos muy comunes.

“Para llegar a una institución como Cruz Azul con la historia que tiene, el jugador que llegue ahí tiene que conocer el mínimo de la historia del club, de lo que significa para la afición, y no contratar gente que no conozca la historia de este gran equipo”, señaló el exatacante amazónico a RÉCORD.

Pinheiro llegó a Cruz Azul en el Torneo Invierno 1999, donde se ganó la titularidad en el cuadro cementero gracias a su habilidad y fuerza por la banda izquierda, y una de las grandes actuaciones que tuvo fue en la Final de la Copa Libertadores del 2001, ante Boca Juniors de Argentina.

“Jugador extranjero que llegue a Cruz Azul tiene que hacer la diferencia para el club, no ser un jugador igual que todos. ¿Para qué lo traes? si es un jugador normal. No agrega, no aporta para el equipo”, señaló decepcionado Pinheiro.

Pinheiro jugó en Cruz Azul hasta 2003 y después militó en el Osasuna de España, Atlas, Monterrey y Pumas, además del Kyoto Sanga de Japón.

FALTA UN 'KILLER' DE CALIDAD

Falta gol en Cruz Azul. Los delanteros de La Máquina no están, no aparecen y tras seis jornadas disputadas son la peor ofensiva junto a Tijuana y Querétaro con apenas cuatro goles conseguidos.

Para Pinheiro, se requiere de un delantero que sepa donde está parado, que conozca la historia del club, y es que Cruz Azul es un equipo que siempre fue conocido por tener delanteros referentes, letales dentro del área, como por ejemplo Carlos Hermosillo, pero hoy no los tiene. “Cruz Azul siempre fue conocido por tener delanteros de referencia dentro del área”, expresó.

Además habló del tema que sigue tocando las fibras más sensibles de los cementeros, Santiago Giménez, de quien confesó que dejó un hueco muy grande al irse al Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos, y el cual nadie ha podido llenar.

“A nuestro delantero lo mandaron a Europa, para mí era un jugador importante, referente, estaba haciendo gol, estaba en buen momento. Y hoy no tenemos referencia en esa delantera”, argumentó.

Hasta ahora, los delanteros del equipo celeste dejan mucho qué desear tomando en cuenta que solo suman un gol en el presente torneo, anotado por Uriel Antuna, quien propiamemte no es el '9' de la plantilla.

