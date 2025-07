¡Por el futuro! Cruz Azul presenta a sus entrenadores de fuerzas básicas

Cruz Azul realizó ajustes en su estructura de fuerzas básicas con el objetivo de fortalecer su proyecto formativo y dar continuidad al desarrollo de entrenadores institucionales.

Tras los movimientos de los últimos días, La Máquina de las divisiones inferiores quedó de la siguiente manera:

Joaquín Moreno estará a cargo de la Sub 21, por su parte, Marco Calvillo será el Director Técnico de la Sub 19, mientras que Emanuel González dirigirá la Sub 17 y Sub 15.

Emanuel González | IMAGO7|

Todos los estrategas son institucionales, formados dentro del club, y su presencia en estos cargos responde a una estrategia de mediano y largo plazo: prepararlos para asumir, en algún momento, una posible oportunidad en el primer equipo, tal como sucedió con el propio Joaquín Moreno, quien tomó el mando del plantel profesional de manera interina.

Este reordenamiento en la estructura fue aprobado por Iván Alonso, director deportivo de La Máquina, quien ha respaldado el proyecto con la intención de consolidar un modelo que potencie a los jóvenes formados en casa, tanto en la cancha como en el banquillo.

Joaquín Moreno | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GABRIEL HEINZE, QUIEN PUDO SER DT CHIVAS, SE UNE AL ARSENAL