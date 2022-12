Potro Gutiérrez se quejó sobre reglamento de la Copa por México: “Es una lástima”

El reglamento de la Copa por México ha causado polémica incluso al interior de los propios clubes, por lo que al ser cuestionado sobre lo que opina al respecto, Raúl Gutiérrez, técnico de Cruz Azul, dijo que:

"De los refuerzos ya terminó el torneo y es una lástima porque parte de esto es integrar a la gente que viene e integrarla en el plan de juego. Así se dio, no nos gustó, pero ya fue. Ya ni llorar es bueno.

"Yo creo que aquí ese ruido se tiene que hacer por la prensa. Los equipos hacen hasta donde se les permite, pero creo que hay una reglamentación clara, pero se supone son jugadores que estuvieron participando en la liga el torneo pasado. Van Rankin estuvo fuera, pero porque era de Santos y estos torneos dejan esas enseñanzas de tratar de estandarizar criterios", expresó.

En tanto, el 'Potro' consideró que debe hacerse algo respecto al grito homofóbico, mismo que se escuchó en algunos de los despejes de Jesús Corona.

"De entrada, como no escuché nada, estás metido en el juego y no es en lo que pones la atención, pero son cosas que tenemos que trabajar para que no se den, no solo en este estadio o en Qatar, sino que hay tiempo porque se viene un Mundial y hay que ser ejemplares".

