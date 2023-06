Los aficionados del Cruz Azul se organizaron para protestar "pacíficamente" y pedir las salidas del presidente Víctor Velázquez, el consejero Jaime Ordiales y el abogado Rafael Anzures.

Los seguidores del conjunto celeste están molestos por cómo manejan al equipo, por lo que decidieron hacer algo al respecto.

Un grupo de aproximadamente 40 personas acudieron al salón en el que se realizó el evento de la presentación de la nueva playera.

Un grupo de personas se fueron a manifestar en contra de la directiva de Cruz Azul en el lugar donde se presentará el nuevo jersey de la Máquina. Hubo gritos para Víctor Velázquez y Rafael Anzures. @enriquearturo32 pic.twitter.com/pqrOHyeSFz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 23, 2023

Cerca de las 19:00 horas, detuvieron el tránsito y comenzaron a gritar. Inmediatamente, salieron algunos elementos de seguridad para pedirles que se fueran.

Hubo un conato de bronca, pero afortunadamente no pasó de que se insultaran y empujaran.

Tras discutir durante unos minutos, los aficionados se subieron a la banqueta y se fueron rápidamente del lugar. Lo más curioso fue que fueron vestidos de civiles y no con las playeras de sus equipos.

En redes sociales, también se están organizando para no apoyar al Cruz Azul, piden no comprar la playera de Pirma y no asistir a los juegos en el Estadio Azteca.

