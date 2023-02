ramiro-funes-mori-se-reintegra-con-cruz-azul-previo-a-duelo-con-tigres

Después de una ligera molestia en el tobillo, Ramiro Funes Mori ya pudo trabajar junto al resto de sus compañeros. Con el descanso que tuvo Cruz Azul en el Jornada 4, tras posponer su partido contra Querétaro, esto le benefició al argentino y todo apunta a que podrá sumar minutos ante Tigres.

"Solamente tuve una molestia en el tobillo, donde tuve un poco de dolor y aprovechamos la primera semana que no tuvimos partido el fin de semana pasado para recuperar, para fortalecerlo. Así que me llena al 100 por ciento para el partido contra Tigres", mencionó el argentino en conferencia de prensa.

Por otra parte, el defensa celeste habló sobre la posibilidad que esté disputando su último torneo con La Máquina, pues de cara a la presente campaña se comentó que podría volver a River Plate, el club que lo vio crecer como jugador profesional.

"En Cruz Azul todavía me quedan seis meses para aprovechar al máximo, tengo que brindarme al 100 por ciento para el equipo en este momento y después se verá. Obviamente tengo que hacer las cosas bien para poder estando en el club, un club importante de México, un club grande donde te exigen muchísimo y mi deseo es seguir", indicó.

Respecto a la dificultad que ha tenido el cuadro de Raúl Gutiérrez para sacar resultados positivos en este certamen, el Mellizo descartó que haya vínculos rotos en el vestidor, luego de que en el torneo pasado se supieron levantar anímicamente y en la Copa por México mostraron una buena versión.

"Acá primeramente no se rompió nada. Lo que no se ha notado son los resultados, después seguimos siendo el mismo equipo que el torneo pasado que agarró el Potro; empezamos a levantar, tuvimos resultados buenos. En el peor momento que tuvimos de no poder levantar en cinco partidos seguidos donde sí estábamos mal los pudimos sacar adelante y nos metimos a la Liguilla. No se han dado los resultados y nada más, no se rompió nada ni con el técnico, ni con los jugadores", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 5 DEL CLAUSURA 2023