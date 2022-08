Ramiro Funes Mori sobre su llegada a Cruz Azul: ‘Quiero ayudar con mi experiencia’

Ramiro Funes Mori está listo para debutar en este Apertura 2022 ante los Diablos Rojos y el ‘mellizo’ toma con responsabilidad su estatus de refuerzo, pues sabe que la afición espera mucho de él.

“Uno toma la responsabilidad en el sentido de adaptarme rápido al grupo, entrenarme bien. Voy conociendo a mis compañeros, si bien uno ya tiene noción, ya conozco a algunos jugadores. Mientras se den resultados positivos uno se irá acoplando a lo que quiere el entrenador. Cruz Azul ha encajado muchos goles pero no es para decir que están mal defensivamente pues los otros equipos también tienen a sus jugadores. Puedo ayudar al equipo y esto no solamente es de un jugador”, dijo en conferencia de prensa.

“Quiero ayudar al equipo con mi experiencia, los resultados no han sido positivos para el equipo, son rachas nada más. Estamos preparados para enfrentar al líder el fin de semana”, añadió.

Desde que llegó a México, Ramiro Funes Mori mostró un amplio conocimiento de la Liga MX, es por ello que enfrentar al líder de la competencia seduce al ex River Plate.

“Si me toca jugar, estaré mentalizado para jugar. Desde donde me toque. Enfrentamos al líder del torneo, una motivación extra enfrentarlo y creo que va a ser un lindo partido. Juegan muy bien. Siempre hay revanchas. No hay nada más lindo que jugar contra el líder y demostrar que estamos para pelear allá arriba”, señaló.

“Aquí hay que ir primero partido a partido y después se hablará de la fecha doble. Mentalizados en sacar los puntos este fin de semana. Ganas un partido y te pones allá arriba. Están todos los equipos ahí cerca. Siempre pensar positivo. Tenemos muchas ganas de revancha. Muy motivado para jugar el partido de este fin de semana”, comentó.

Por otra parte, el defensor argentino reconoció que jugar en el futbol mexicano es una meta que se trazó en el pasado, al igual que compartir equipo con su hermano, Rogelio.

“Creo que el futbol es igual en todos el mundo. Me ha tocado jugar en todas partes y el futbol es competitivo. En otros lugares la intensidad, diferentes factores. La Liga MX siempre fue un futbol vistoso, rico, con jugadores muy buenos. Tiene su potencial. Estoy ilusionado y era uno de mis sueños al igual de jugar con mi hermano.”, concluyó.

