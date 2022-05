Reynoso sobre abucheos en la Ida de Cuartos de Final: 'La hinchada no reconoce el esfuerzo'

El maquinista Juan Reynoso está consciente de que tiene muchas cosas de corregir para la Vuelta de los Cuartos de Final. Sin embargo, ante los abucheos que nuevamente sufrieron algunos de sus jugadores espera que en el segundo encuentro puedan revertir el marcador.

"El futbol es presente. Lastimosamente esta hinchada se ha vuelto de un paladar negro, que no reconoce el esfuerzo. Con Sebastián (Jurado) fue lo mismo. Iván (Morales) no encontró el gol, pero no es para matarlo, tiene cuatro meses en el club. Los muchachos son seres humanos, hay que sobrellevar estos momentos en esta institución. Ojalá el domingo mostremos otra cara", declaró el peruano.

Asimismo, Reynoso reconoció que no tuvieron las tácticas adecuadas para tomar ventaja ante los felinos, y son detalles que tendrán que evitar en el Volcán.

"El primer tiempo justo les decía que se nos estaba incendiando la casa, teníamos la pelota y no confirmabamos. En el segundo creo que tuvimos más claridad para encontrar los espacios, para jugar entre líneas", señaló.

Sin embargo, a pesar de haber caído por la mínima, Reynoso aseguró que a los comandados por Miguel Herrera les faltó garra para haber ganado con más goles.

"Sabemos que es un equipo que desgasta en la posesión. La diferencia fue que no tuvimos claridad, de tirar una buena pared. Esa es la molestia del primer tiempo, Tigres no nos generó y en el segundo tiempo tampoco. Los últimos juegos queda la impresión que no generamos, pero pasa por una mala toma de decisiones que el rival aprovecha", concluyó.

