Hace dos años, Ricardo Ferretti ya contemplaba una posible fecha para definir su retiro de los banquillos: el 2024, justo cuando cumpla 70 años. Después de haber quedado desligado de Cruz Azul, el Tuca, con 32 años de experiencia dirigiendo, podría replantearse dicha situación.

En aquella entrevista con RÉCORD, el experimentado estratega brasileño dejó en claro que, el día que no hiciera su trabajo al 100 por ciento, o sintiera que estaba bajando su rendimiento como estratega, se plantearía el retiro.

“Lo que sí te voy a decir es que el día que yo no haga mi trabajo al 100, al día siguiente ya no me presento, esto es lo que yo he pensado. Ahora, uno no es eterno, pero yo si pudiera poner un plazo, te diría que yo quisiera tal vez dirigir unos tres años más, creo, y después de tres años ahí voy a tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no”, señaló en junio de 2021.

“En tres años yo creo que voy a sentarme a analizar si sigo, si realmente en este tiempo lo hice al 100 por ciento, y si bajé yo creo que ahí sí pararía, pero yo creo que tres años es razonable para pensar si sigo o si no sigo”, agregó.

En sus dos últimas experiencias como entrenador, Ferretti ha vivido episodios grises, comparados con la época dorada que hizo con Tigres UANL donde ganó cinco Ligas y es leyenda del club. FC Juárez y La Máquina han representado las etapas menos efectivas del Tuca, quien ahora se encuentra sin equipo y replanteándose su futuro.

