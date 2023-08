Ricardo Ferretti se despide de Cruz Azul: 'Me voy tranquilo y sin rencores'

Después de dos días de espera, Ricardo Ferretti firmó su finiquito y finalizó en buenos términos con la directiva de Cruz Azul. El estratega se dijo tranquilo y sin rencores, confesó que no será el primero y tampoco será el último estratega cesado.

“Me voy tranquilo, ahorita, no tenemos por qué enemistarnos, yo por lo menos no pienso así, son cosas de futbol, siempre he sido consciente de que el puesto de entrenador es posible que puedan pasar este tipo de situaciones, hoy me tocó, nunca me había tocado, y creo que no soy el primero y tampoco voy a ser el último, entre ayer (martes) y hoy (ayer) eran detallitos nada más que teníamos que resolver, en paz y que la vida siga", dijo Tuca Ferretti.

El estratega brasileño mencionó que agradece la oportunidad al presidente del club, el Ing. Víctor Velázquez. Sin embargo, también confesó que los resultados no se le dieron.

“La verdad se tiene que agradecer, el ingeniero me dio la oportunidad, los jugadores me apoyaron, pero es una cosa normal, los resultados no se dan, el jugador debe tener tranquilidad, pero el entrenador es el que tiene que cargar con esta situación, de mostrar resultados”, dijo.

Ricardo Ferretti se va con una sensación no muy agradable, porque no pudo levantar al equipo cementero.

“La sensación no es muy buena, pero tranquilo, porque yo creo que puse todo de mi parte junto con la gente que me apoyaba, los jugadores también, a quienes les agradezco todo el apoyo que me dieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo, no me voy amargado, ni rencoroso, ni nada de eso”, expresó.

