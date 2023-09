Ricardo Peláez habló de la situación actual de Cruz Azul, pues La Máquina no pasa por un buen momento al ser penúltimo lugar del Apertura 2023 con apenas cinco puntos de 27 posibles, y en esa charla el exdirectivo de La Noria recordó qué planes tenía para la institución antes de marcharse.

Peláez, quien ahora es comentarista y analista de TUDN, expresó que él buscaba los servicios de Antonio Mohamed, actual entrenador de Pumas, pues coincidieron en el América previamente y, a pesar de que en su momento la relación se fracturó, limaron perezas y él lo quería como DT de Cruz Azul, pero los directivos no lo permitieron, pues tenían en mente a Robert Dante Siboldi.

"Recordemos que estuve en América y fuimos Campeones con el Piojo Herrera y después con 'Toni' Mohamed, y ahí tuvimos una diferencia porque al otro día de salir Campeones él salió de la institución por circunstancias que no vale la pena mencionar.

"Después limamos perezas, platicamos muchas veces y la idea era traer a Mohamed (a Cruz Azul), es un buen técnico que gestiona muy bien al grupo, que sabe de futbol y que ha sido Campeón con diferentes equipos. Esa era mi idea, pero me quisieron imponer a Siboldi", recordó Peláez en el Podcast de La Máquina, donde participan otros periodistas y exjugadores.

Del mismo modo, Peláez destacó las habilidades que tiene el Turco Mohamed como entrenador, añadiendo que no había que hacer muchos cambios en el plantel que tenía Cruz Azul en ese momento. “Con Mohamed no se necesitaba armar mucho, traer uno o dos jugadores y con eso Cruz Azul inmediatamente lograría ese paso que nos faltó.

"Me hubiera gustado trabajar nuevamente con Mohamed, porque lo conozco, porque sé que es un técnico que gestiona muy bien al grupo. Para mí, la gestión deportiva está muy por encima de lo táctico, hoy la tecnología te dice todo, pero no te dice cómo está (anímicamente) el jugador, para mí Toni Mohamed cumple con eso".

¿Peláez regresaría a ser director deportivo?

Ricardo Peláez ya fue directivo en América, Chivas, Cruz Azul y en la Selección Mexicana, y ahora es analista y comentarista de TUDN, por lo que no tiene la certeza sobre si tomaría las riendas de un equipo en lo administrativo o si se queda detrás de los micrófonos.

"Ya pasé por lo más grande en dos ocasiones que es la Selección Mexicana. Ahí, mi mayor satisfacción no fue la Selección Mayor, sino fue que en ese 2002 empezamos un proyecto Sub 15 que no se ha vuelto a hacer y se hizo una Selección que a los tres años fueron Campeones del Mundo con Chucho Ramírez, eso para mí fue un gran logro.

"En América se lograron muchas cosas, en Cruz Azul también, en Chivas no me fue tan bien, pero venían de tres años de clasificar. Estoy contento y satisfecho, pero no podría contestar si me gustaría regresar o no (a ser director deportivo)".

