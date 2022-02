Riquelme: 'Pavón estuvo muy cerca de Cruz Azul, pero quedó en la nada'

Cristian Pavón era uno de los principales futbolistas que Cruz Azul pretendía para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2022.

Juan Román Riquelme, Vicepresidente de Boca Juniors, reveló que el argentino estuvo muy cerca de fichar con La Máquina.

"En Cruz Azul han hablado con el representante de Pavón. Me comunicaron que estaban muy cerca pero quedó en la nada. Cuando uno escucha que Boca no presta atención o no contesta, no es así. Sabemos las reglas del juego pero ésta es la realidad. Cuando dicen que no atendemos a nadie, no es verdad. Atendemos a todos, lo que tenemos claro que defendemos nuestro club a muerte y es muy simple, hacemos solo eso", mencionó para ESPN.

"PAVÓN ESTUVO CERCA DE IR A CRUZ AZUL". Juan Román Riquelme explicó en #ESPNF360 la situación del extremo y cuáles fueron las negociaciones que mantuvieron por el jugador.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/Sz3kdMcdvo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2022

De igual forma, 'El último 10' también aseguró que Pavón pidió quedarse en el conjunto xeneize.

"Acá no se está discutiendo ni tema de dinero. Cruz Azul estuvo hablando con el representante de Pavón. Con los LA Galaxy se habían terminado las negociaciones y no quisieron negociar por la denuncia del chico. Nosotros no vamos a salir todos los días a hablar porque estamos enfocados en lo deportivo. Nosotros viajamos a Arabia a jugar con el Barcelona y en el avión le pregunté personalmente qué quería hacer y me dijo que quería seguir con nosotros", agregó.

